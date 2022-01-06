Это “дуло у виска” Украины: госсекретарь США оценил предстоящие переговоры с РФ

Нормализация международных отношений между США и Россией возможны только после реальной деэскалации ситуации с Украиной.

Об этом во время пресс-конференции заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Очень сложно добиться какого-либо реального прогресса в любых из этих сфер в условиях, когда наблюдается эскалация и угрозы с дулом, приставленным к виску Украины, — отметил он.

По словам Энтони Блинкена, главным вопросом для США является то, действительно ли Российская Федерация настроена на дипломатические усилия во время переговоров.

Двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и Россией намечены на 10 января в Женеве (Швейцария).

Главная тема встречи – рост напряженности у границ Украины и обсуждение гарантий безопасности.

Источник: U.S. Department of State