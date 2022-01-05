Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об упрощенной процедуре трудоустройства иностранцев. Об этом сообщила канцелярия президента Польши.

Изменения предполагают, что граждане Украины и еще пяти стран могут работать в Польше без разрешения на работу не шесть месяцев, как раньше, а два года – при условии декларации о поручении работы.

До сих пор право на поручение работы иностранцу давало разрешение трудоустройства в Польше не более чем на шесть месяцев в году. При этом получение следующей декларации потребовало полугодового перерыва.

Новые нормы также предусматривают упрощение процедуры получения разрешения на временное или постоянное проживание и оцифровку этого процесса.

При подаче заявления на карту пребывания от иностранца больше не потребуется наличие задокументированного места жительства на территории Польши и постоянного источника дохода. Отныне хватит информации о том, что заработок иностранца не меньше минимальной заработной платы в Польше.

Подтвердить социальное обеспечение гражданин Украины сможет, предоставив договор трудоустройства с указанной заработной платой.

В перечень обстоятельств, не требующих от иностранца выдачи нового вида на жительство и работу, внесено смену должности при увеличении зарплаты.

Новые правила начнут действовать через 14 дней после публикации в правительственном вестнике, ориентировочно во второй половине января.

Источник: Канцелярия президента Польши