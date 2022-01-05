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Дуда упростил трудоустройство для украинцев в Польше

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об упрощенной процедуре трудоустройства иностранцев. Об этом сообщила канцелярия президента Польши.

Изменения предполагают, что граждане Украины и еще пяти стран могут работать в Польше без разрешения на работу не шесть месяцев, как раньше, а два года – при условии декларации о поручении работы.

До сих пор право на поручение работы иностранцу давало разрешение трудоустройства в Польше не более чем на шесть месяцев в году. При этом получение следующей декларации потребовало полугодового перерыва.

Новые нормы также предусматривают упрощение процедуры получения разрешения на временное или постоянное проживание и оцифровку этого процесса.

При подаче заявления на карту пребывания от иностранца больше не потребуется наличие задокументированного места жительства на территории Польши и постоянного источника дохода. Отныне хватит информации о том, что заработок иностранца не меньше минимальной заработной платы в Польше.

Подтвердить социальное обеспечение гражданин Украины сможет, предоставив договор трудоустройства с указанной заработной платой.

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В перечень обстоятельств, не требующих от иностранца выдачи нового вида на жительство и работу, внесено смену должности при увеличении зарплаты.

Новые правила начнут действовать через 14 дней после публикации в правительственном вестнике, ориентировочно во второй половине января.

Источник: Канцелярия президента Польши

Фото: Depositphotos

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