Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в воды у восточного побережья Корейского полуострова.

Береговая охрана Японии сообщила, что снаряд возможно был баллистической ракетой и упал в море около 08:23 по местному времени. Все проходящие транзитом суда предупредили и призвали следить за сообщениями от властей.

— Очень жаль, что Северная Корея продолжает запускать ракеты. Правительство Японии будет продолжать следить за ситуацией, — заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, подчеркнув, что правительство все еще анализирует информацию о траектории полета снаряда и о том, где он мог упасть.

Это первый запуск снаряда с тех пор, как Пхеньян заявил, что в октябре прошлого года успешно провел испытания новой баллистической ракеты, запускаемой с подводных лодок.

В прошлом году КНДР также ускорила свою программу испытаний оружия, включая запуск в конце сентября новой гиперзвуковой ракеты.

Отметим, что Пхеньяну запрещено проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия в соответствии с международным правом.

Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле, запущенный снаряд прокомментировал так:

Северная Корея сигнализирует о том, что ни штамм Омикрон, ни внутренняя нехватка продовольствия не остановят агрессивное ракетное производство КНДР.

Профессор подчеркнул, что запуск ракеты на фоне катастрофической нехватки продовольствия в Северной Корее демонстрирует пренебрежительное отношение Кима к страданиям народа.