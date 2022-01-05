Помимо полномасштабного вторжения, Россия может применить против Украины и другие сценарии гибридной агрессии. А потому НАТО и Евросоюзу нужно к этому готовиться.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире местного телевидения.

По его словам, Россия может прибегнуть к меньшим гибридным атакам против Украины, что также повлияет на ситуацию в сфере безопасности. Глава латвийского МИД отметил, что НАТО и ЕС должны уделять больше внимания таким сценариям.

– Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии – полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования. Но необходимо учитывать, что возможны и другие сценарии: более мелкие операции, разные элементы гибридной войны. И я считаю, что как НАТО, так и Евросоюз должны работать по этому направлению, — подчеркнул Ринкевичс.

Он уточнил, что намерен поднять этот вопрос на внеочередных переговорах министров иностранных дел стран-членов НАТО, которые состоятся 7 января, а также на встречах в рамках ЕС.

Ринкевичс добавил, что РФ угрожают масштабные санкции в случае нападения на Украину. Он отметил, что эти санкции повлияют и на экономику Латвии, но в данной ситуации нужно делать выбор в пользу безопасности.

– Мы слышали об экономических санкциях, которые готовят США… С экономической точки зрения пакет санкций выглядит весьма впечатляюще. Однако я хотел бы надеяться, что здравый смысл в России преобладает, — заявил глава МИД.

Министр также проинформировал, что агрессия РФ может привести к усилению присутствия войск НАТО в регионе, а также к оказанию военной помощи Украине.

Недавно высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что вторжение войск РФ в Украину исключать нельзя, но существуют и другие сценарии агрессии. Среди таких сценариев глава дипломатии ЕС назвал дестабилизацию ситуации в Украине и эскалацию ситуации на Донбассе.

Источник: DELFI

Фото: Facebook Эдгарса Ринкевичса