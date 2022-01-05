Папа Римский раскритиковал пары, которые вместо детей заводят животных

Папа Франциск в среду, 5 января, заявил, что люди, заменяющие детей домашними животными, проявляют “определенный эгоизм”.

Издание RFI пишет, что своей речью понтифик “рискнул разозлить бездетных владельцев собак и кошек во всем мире”.

Во время общей аудиенции в Ватикане Франциск жаловался, что домашние животные “иногда занимают место детей” в обществе.

— Сегодня… мы видим форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда у них один, и все, но у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей. Это может заставить людей смеяться, но это реальность, – сказал Папа.

По словам главы римско-католической церкви, подобная практика отрицания отцовства и материнства “преуменьшает нас, отбирая нашу человечность”.

В 2014 году Франциск в интервью газете Il Messaggero Daily сказал, что иметь домашних животных вместо детей — это “еще одно явление культурной деградации”, и что люди предпочитают “легкие” эмоциональные отношения с домашними животными, чем “сложные” между родителями и детьми.

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Во время своего заявления он призвал пары, которые не могут иметь детей, рассмотреть вопрос усыновления и не бояться приступать к отцовству.

– Иметь ребенка – это всегда риск, но больше риска в отсутствии ребенка, в отрицании отцовства, – сказал он.

Ранее Папа Франциск осудил домашнее насилие над женщинами как “почти сатанинское”. Папа добавил, что пострадавшие от насилия женщины не потеряли своего достоинства.

Источник: RFI