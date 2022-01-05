В Ирландии вступил в силу “противоречивый”, как пишут местные СМИ, закон о минимальной стоимости алкоголя в магазинах и супермаркетах. После его введения алкоголь подорожал более чем вдвое.

С 4 января 2022 года алкоголь нельзя продавать по цене менее €1 за единицу.

Законом отменяется право на рекламные предложения и дешевые напитки: самая дешевая банка пива теперь стоит €1,70, тогда как обычная бутылка вина стоит не менее €7,40, а бутылка крепких напитков — не менее €20,70.

Это часть Закона о здравоохранении, направленного на уменьшение ущерба, причиненного алкоголем. Цель такого решения — изменить связанные с алкоголем опасные модели поведения населения и предотвратить пьянство.

Владельцы магазинов уверены, что закон изрядно “ударит по торговле”.

— Это противоречит всему, чего каждый розничный продавец пытается избежать — повышения цен, — сказал владелец магазина в Корке.

Сеть розничной торговли Sam Gala Dunmanway опубликовала в Facebook снимки, свидетельствующие о росте цен на пиво почти вдвое.

— В то время как цены на вина и крепкие спиртные напитки почти не изменились, стоимость упаковок пива теперь космические: некоторые с €25 до €45,45 и с €29 до €47,34, — предупреждают в магазине.

Минимальная цена определяется содержанием алкоголя и прямо пропорциональна этому.

Какова новая стоимость пива, вина и крепких напитков в Ирландии?

Пинта лагеря 4,3%, например Carlsberg, Budweiser или Heineken, стоит минимум €1,93, а банка 500 мл такого же лагеря стоит минимум €1,70. Это означает, что упаковка из 24 банок пива стоит не менее €40,80.

Пинта стаута (сорт крепкого пива, – Ред.) в 4,2%, такого как Guinness или Beamish, теперь стоит по меньшей мере €1,88, а банка 500 мл такого же стаута – по меньшей мере €1,66.

Бутылка 49% джина объемом 700 мл, например Tanqueray Dry Gin, должна стоить €27,06, а бутылка 40% водки объемом 700 мл теперь стоит €22,09. Типичная бутылка вина стоит не менее €7,40.

Источник: Irish Mirror, Sam’s Gala Dunmanway

Фото: Depositphotos, Sam’s Gala Dunmanway