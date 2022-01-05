Во вторник в Вашингтоне, округ Колумбия, трое сотрудников правоохранительных органов подали иск против бывшего президента Дональда Трампа за его предполагаемую роль в причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Офицер полиции Капитолия Маркус Дж. Мур, а также офицеры столичной полиции Вашингтона Бобби Таброн и ДеДивайн Картер хотят возмещения ущерба. Они подали гражданские иски, в которых утверждается, что бывший президент поддерживал нападение и побои, совершенные его последователями против офицеров.

— Толпа мятежников, которую Трамп разжигал, подстрекал, направлял и помогал пробила себе путь через Мура и его товарищей-офицеров, — говорится в жалобе Мура, поданной в Окружной суд США в Вашингтоне.

Мур просит, чтобы 45-й президент заплатил ему за причиненный ущерб, которые он получил в тот день, включая перенесенные эмоциональные и физические страдания.

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Мур продолжает жаловаться на звон и шум в ушах, его преследуют воспоминания о нападении, о взрывах светошумовых гранат и так далее.

Таброн и Картер также требуют компенсации за полученные травмы: Таброн получил перелом запястья и другие травмы, и его продолжает мучить с бессонницей.

В иске отмечается, что у мужчины из-за сотрясения мозга слегка невнятной стала речь и мыслить он стал медленее. Во время штурма Капитолия офицера Таброна неоднократно ударили его по голове флагштоками и битами.

Напомним, что в августе 2021 года семь офицеров Капитолийской полиции подали иск против бывшего президента Трампа, нескольких его соратников и лидеров экстремистских групп, утверждая, что они организовали сговор с целью сорвать мирную передачу власти, завершившуюся жестокими беспорядками в Капитолии 6 января.

Штурм Капитолия

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, которые выиграл Джо Байден.

Во время беспорядков внутри самого здания полиция застрелила демонстрантку. Также погиб сотрудник полиции Капитолия.

За незаконное вторжение в Капитолий в январе 2021 года обвинения выдвинули более 430 задержанным.

В июне суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия. К трем годам условно приговорили 49-летнюю жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд.