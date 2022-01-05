Сотни раненых, есть погибшие: сколько полицейских пострадало во время протестов в Казахстане

С начала протестов в Казахстане появились первые официальные сведения о человеческих жертвах. Правда, только со стороны правоохранителей.

По данным министерства внутренних дел Казахстана, в столкновениях с протестующими погибли 8 человек, еще 317 получили ранения. Речь идет как о полицейских, так и о представителях национальной гвардии страны.

В пресс-службе МВД Казахстана заявили, что против правоохранителей применялись “камни, арматура, трости и зажигательная смесь”.

По состоянию на вечер 5 января за нарушение общественного порядка было задержано более 200 человек.

Также началось расследование по 13 уголовным делам: они касаются применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства и нападения на здания государственных органов.

Источники: МВД Казахстана, Tengri News

Фото: NUR.KZ