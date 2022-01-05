Соединенные Штаты Америки могут усилить свое военное присутствие в Европе в случае необходимости. Это произойдет при нескольких условиях.

Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Журналисты попросили его прокомментировать заявление президента США Джо Байдена, что в случае вторжения России в Украину на восточный фланг НАТО будут отправлены дополнительные войска США.

В ответ Кирби заявил, что это возможно при нескольких условиях: если действительно произойдет новое российское вторжение в Украину, а также если от стран-союзниц США по НАТО поступит соответствующий запрос.

Сейчас, по словам спикера Пентагона, ничто из этого не произошло.

– Все зависит от обстоятельств. Как мы уже говорили, если произойдет еще одно вторжение (войск РФ в Украину, – Ред.) и если некоторые из наших союзников по НАТО запросят дополнительные силы, мы позитивно настроены рассмотреть эти запросы. Ни одно из этих двух непредвиденных обстоятельств не произошло, — отметил Кирби.

В то же время, он напомнил о большом присутствии американских военных сил в Европе. Кирби заверил, что при необходимости Вашингтон может перемещать своих военных (если будут соответствующие запросы от союзников по НАТО).

– От наших союзников по НАТО не поступало никаких запросов об изменении позиций или дополнительных силах. Опять же… если бы произошло еще одно вторжение и если бы был запрос на дополнительные мощности, мы бы были позитивно настроены рассмотреть эти запросы, — добавил он.

Следует отметить, что 7 января состоится внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО. На нем обсудят наращивание российских войск вблизи Украины и вопросы безопасности в Европе.

А на 10 января запланированы двусторонние переговоры между США и Россией в Женеве (Швейцария). Среди тем – рост напряженности у границ Украины.

В то же время, 12 января пройдут переговоры в рамках Совета НАТО-Россия. Как рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг, особое внимание будет уделено ситуации вокруг Украины.

Источник: Министерство обороны США