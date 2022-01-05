Правительство США сообщило об аресте одного из главных подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, а также обвинило его в сговоре с целью совершения убийства или похищения человека за пределами Соединенных Штатов.

Арестованным мужчиной оказался 43-летний бывший колумбийский солдат Марио Антонио Паласиос.

Haciendo efectiva la orden de captura emitida por @INTERPOL_HQ Panamá, unidades del @migracionpanama retuvieron en el @tocumenaero, ayer lunes 3 de enero, al sargento retirado Mario Antonio Palacios, colombiano vinculado con el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moise. pic.twitter.com/aXHOyeUJ7C — Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) January 4, 2022

Он был задержан еще в октябре 2021 года на Ямайке. Он должен был вылететь в Колумбию 3 января, но местные власти получили сообщения от Интерпола, что его разыскивают в США и экстрадировали Паласиоса.

В Майами судья принял решение о содержании его под стражей из-за возможного побега. Паласиос снова предстанет перед судом 31 января. Предоставленный ему адвокат сообщил, что его подзащитный, по всей видимости, не признает себя виновным на предварительном слушании.

Канцелярия премьер-министра Гаити после сообщения об аресте Паласиоса заявила, что стремится к справедливому расследованию смерти бывшего президента.

4 января суд Гаити освободил из-под стражи четырех полицейских, обвиняемых в соучастии в убийстве президента Гаити. Причина решения судьи пока не разглашается.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в июле 2021 года. В теле погибшего обнаружили 12 пуль.

Покушение на премьер-министра Гаити

2 января 2022 года телеканал Telesur сообщил, что на премьер-министра Гаити Ариэля Анри совершено покушение.

Неизвестные пытались застрелить главу правительства во время церемонии в честь 218-летия независимости республики, проходившей в городе Гонаев.

Нападение произошло, когда Анри выходил из храма после службы. Премьер-министр не пострадал, но во время стрельбы погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.