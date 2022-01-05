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Факты / Мир / Мировые новости

В Украине начали отменять авиарейсы в Казахстан

Наташа Тарчевська редактор ленты
авіакатастрофа індонезія

В ближайшее время международный аэропорт Борисполь не будет принимать рейсы из Алматы.

Соответствующий комментарий журналистам предоставили в пресс-службе аэропорта вечером 5 января.

– Рейсы Киев — Алматы переносятся на четверг в связи с ситуацией в Казахстане, – говорится в сообщении.

Предварительно, рейсы КС 202 и PS 9102 переносятся на четверг, 6 января, на 12.45. Из Борисполя они должны были вылететь 5 января в 21.40.

По состоянию на вечер среды никакой информации о каких-либо предстоящих рейсах из Украины в Казахстан не поступало.

Днем 5 января в разгар протестов в Казахстане протестующие захватили аэропорт в крупнейшем городе страны Алматы.

По официальным данным, внутри здания аэропорта находились около 45 протестующих. Без применения силы они распорядились эвакуировать персонал и пассажиров аэропорта.

По состоянию на 21.00 участники протеста покинули захваченное здание аэропорта.

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Источник: УНН

Фото: Depositphotos

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