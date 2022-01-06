Акции финтех-гиганта Kaspi.kz из Казахстана на фоне массовых протестов в стране лишь за один торговый день 5 января упали на 33%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

На время открытия торгов стоимость акций составляла $115/шт. Закрылись они на отметке $82/шт.

Потери Kaspi являются самыми крупными среди компаний страны.

Так, согласно данным Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров, акции банка Halyk bank в этот же день подешевели на 20% – до $13,6.

Kaspi.kz обслуживает клиентов в Казахстане и Азербайджане и обеспечивает цифровые платежи, электронную коммерцию и финансовые услуги.

Шлюзом компании к ее экосистеме является мобильное приложение.

Падение акций компаний Казахстана произошло в день введения режима чрезвычайного положения на территории всей страны.

В этот день в Алматы стартовала антитеррористическая операция, которая 6 января продолжается в районе, где размещены административные здания.

Масштабные протесты в Казахстане вспыхнули 2 января из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа и впоследствии приобрели политический характер.