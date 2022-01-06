Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры со своим коллегой из Великобритании Беном Уоллесом по причине наращивания военных сил России на границе Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

– Министры взаимно подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, – озвучил результат переговоров спикер Минобороны США.

Кроме того, по его словам, Остин поблагодарил Уоллеса за вклад Великобритании в трансатлантическую безопасность.

– Лидеры обязались продолжать тесную координацию, – лаконично отметил Джон Кирби.

Напомним, что ранее в Госдепартаменте заверили, что 10 января в Женеве во время двусторонних переговоров США и России американская делегация не будет действовать за спинами союзников по НАТО, европейских партнеров и, в частности, Украины.

По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, США “ничего не сделает и не скажет без них”.

Подтверждением тезиса “Никаких решений об Украине без Украины”, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, станет проведение в Брюсселе в этот же день заседания Комиссии Украина-НАТО.

Оно состоится за два дня до переговоров представителей Альянса с Россией.

Источник: U.S. Department of Defense