Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Министры обороны США и Великобритании обсудили ситуацию на границе Украины

Татьяна Забожко редактор ленты
Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры со своим коллегой из Великобритании Беном Уоллесом по причине наращивания военных сил России на границе Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

– Министры взаимно подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, – озвучил результат переговоров спикер Минобороны США.

Кроме того, по его словам, Остин поблагодарил Уоллеса за вклад Великобритании в трансатлантическую безопасность.

– Лидеры обязались продолжать тесную координацию, – лаконично отметил Джон Кирби.

Напомним, что ранее в Госдепартаменте заверили, что 10 января в Женеве во время двусторонних переговоров США и России американская делегация не будет действовать за спинами союзников по НАТО, европейских партнеров и, в частности, Украины.

По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, США “ничего не сделает и не скажет без них”.

Подтверждением тезиса “Никаких решений об Украине без Украины”, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, станет проведение в Брюсселе в этот же день заседания Комиссии Украина-НАТО.

Оно состоится за два дня до переговоров представителей Альянса с Россией.

Источник: U.S. Department of Defense

Фото: Getty Images

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка