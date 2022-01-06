Государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA заявило, что накануне КНДР провела испытание гиперзвуковой ракеты, которая точно поразила цель на расстоянии 700 км.

Это второе испытание гиперзвуковой ракеты КНДР.

Лидер Ким Чен Ын в новогодней речи заявил, что Пхеньян продолжит укреплять свой оборонный потенциал из-за все более нестабильной военной обстановки на Корейском полуострове.

Таким образом Пхеньян присоединяется к небольшому числу стран, включая США и Китай, в попытках разработать гиперзвуковые ракеты.

О запуске неизвестной ракеты в среду сообщила береговая охрана Японии. Затем эту информацию подтвердили власти Сеула.

В ходе испытаний в среду гиперзвуковая планирующая боеголовка отделилась от своего ракетного ускорителя и совершила маневр на 120 км вбок, прежде чем точно поразила цель на расстоянии 700 км, сообщает KCNA.

Гиперзвуковое оружие обычно летит к целям на более низких высотах, чем баллистические ракеты, и может достигать скорости более чем в пять раз превышающей скорость звука, или около 6 200 км в час.