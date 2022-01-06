В Алматы силовики освободили бывшую резиденцию президента Казахстана и акимат города.

На данный момент власти страны взяли под контроль все здания госорганов, сообщает телеканал Хабар 24.

Накануне, 5 января, в ходе протестов в Казахстане, которые не прекращаются со 2 января, митингующие захватили резиденцию президента Касим-Жомарта Токаева в Алматы.

Очевидцы публиковали видео, где здание резиденции президента Казахстана охвачено огнем.

Перед этим произошел пожар в акимате (муниципалитете) Алматы на площади Республики.