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Силовики освободили бывшую резиденцию президента Казахстана в Алматы

Валентина Летяк редактор ленты
АТО в Алмати, у Казахстані, 6 січня 2022 року

В Алматы силовики освободили бывшую резиденцию президента Казахстана и акимат города.

На данный момент власти страны взяли под контроль все здания госорганов, сообщает телеканал Хабар 24.

Накануне, 5 января, в ходе протестов в Казахстане, которые не прекращаются со 2 января, митингующие захватили резиденцию президента Касим-Жомарта Токаева в Алматы.

Очевидцы публиковали видео, где здание резиденции президента Казахстана охвачено огнем.

Перед этим произошел пожар в акимате (муниципалитете) Алматы на площади Республики.

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