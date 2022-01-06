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Факты / Мир / Мировые новости

В Казахстане озвучили сроки восстановления порядка

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Протести в Казахстані

Власти Казахстана намереваются вернуть себе полный контроль над страной, где вспыхнули массовые акции протеста, в течение ближайших пары недель.

Такое мнение выразил посол Казахстана Дархан Калетаев в одном из интервью.

По его словам, контроль над ситуацией вернется в течение двух-трех недель. Как ожидается, в страну будут направлены около трех тысяч военных из других стран

В настоящий момент в стране введен режим чрезвычайной ситуации, а одном из самых главных городов ведется так называемая зачистка.

— Я думаю, что в течение двух, максимум трех дней вся ситуация будет полностью будет под контролем во всех регионах, – подчеркнул дипломат.

Калетаев также отметил, что пока нет точной информации о количестве погибших и пострадавших в ходе беспорядков.

Ожидается, что в Казахстан иностранные державы направят около трех тысяч военнослужащих для восстановления порядка.

Напомним, в Казахстане 6 января продолжились акции протеста, из-за которых подразделения ОДКБ начали подавлять беспорядки в стране.

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Россия отправила для борьбы с протестующими десантников. В результате в страну были отправлены сотни военнослужащих из других стран.

Изначально граждане Казахстана требовали регуляции и снижения цен на горючее, но позже потребовали отставку правительства и отход старых элит от власти.

Источник:  Украина 24

Фото: Getty Images

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