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В Алматы митингующие атакуют телебашню, слышны выстрелы и взрывы – СМИ

Валентина Летяк редактор ленты
Протести в Казахстані

Вблизи центра Алматы слышны стрельба и взрывы, сообщил корреспондент BBC Абдужалил Абдурасулов. Подтверждают это и другие местные СМИ.

 

По их данным, участники акций протеста якобы атакуют телебашню на Кок-Тобе в Алматы. И именно оттуда слышны выстрелы и звуки взрывов.

В городе густой туман, потому сложно разглядеть, что там сейчас происходит.

Официальный представитель коменданта города информацию на нападении на телевышку не подтвердил и заверил, что ситуация в городе стабильная.

В то же время в МВД Казахстана сообщили, что полиция Алматы задержала около 2 тыс. участников протестов.

Накануне, 5 января, в Алматы началась антитеррористическая операция по подавлению массовых акций протеста в Казахстане.

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Фото: Getty Images

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