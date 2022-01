В Алматы митингующие атакуют телебашню, слышны выстрелы и взрывы – СМИ

Вблизи центра Алматы слышны стрельба и взрывы, сообщил корреспондент BBC Абдужалил Абдурасулов. Подтверждают это и другие местные СМИ.

I can hear shooting and explosions near the centre of #Almaty. Clashes are still continuing #Kazakhstan

