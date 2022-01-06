В Алматы митингующие атакуют телебашню, слышны выстрелы и взрывы – СМИ

Вблизи центра Алматы слышны стрельба и взрывы, сообщил корреспондент BBC Абдужалил Абдурасулов. Подтверждают это и другие местные СМИ.

I can hear shooting and explosions near the centre of #Almaty. Clashes are still continuing #Kazakhstan — Abdujalil A (@abdujalil) January 6, 2022

По их данным, участники акций протеста якобы атакуют телебашню на Кок-Тобе в Алматы. И именно оттуда слышны выстрелы и звуки взрывов.

В городе густой туман, потому сложно разглядеть, что там сейчас происходит.

Официальный представитель коменданта города информацию на нападении на телевышку не подтвердил и заверил, что ситуация в городе стабильная.

В то же время в МВД Казахстана сообщили, что полиция Алматы задержала около 2 тыс. участников протестов.

Накануне, 5 января, в Алматы началась антитеррористическая операция по подавлению массовых акций протеста в Казахстане.