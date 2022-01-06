Отправка войск из РФ связана с грядущими репрессиями: СМИ о ситуации в Казахстане

В Казахстане в некоторых городах продолжаются незначительные протесты. Подразделения ОДКБ начали подавлять беспорядки в стране. Что касается РФ, то страна отправила в Казахстан десантников.

В Алматы продолжаются единичные стычки с протестующими, но войска постепенно “зачищают” улицы от демонстрантов.

Мировые СМИ внимательно следят за ситуацией вокруг Казахстана, анализируя решение президента страны Токаева обратиться за помощью к так называемым миротворческим силам ОДКБ, хотя де-факто это было обращение к России.

Мы собрали небольшой обзор новостей и аналитики мировых СМИ о ситуации в Казахстане.

Издание The New York Times обращает внимание на направленные в страну войска под руководством РФ, а также десятки жертв.

— Восстание, вызванное гневом из-за всплеска цен на топливо, заставляет дрожать страну Центральной Азии. Когда начались первые смерти, в страну стали прибывать войска возглавляемого Россией альянса, — пишет издание.

Иностранных солдат отправили после того, как в Алматы подожгли мэрию, а аэропорт захватила разъяренная толпа. Полиция открыла огонь по демонстрантам, некоторые из которых были вооружены, и также обвинила их в убийстве 13 офицеров и заявила о 353 раненых.

Издание отмечает, что иностранные войска призваны подавить протесты, хотя маскируются под названием “временная миротворческая миссия”. Отмечают к тому же, что это первый случай в истории ОДКБ, который выступает российской версией НАТО, когда его защитный устав будет использован.

The Los Angeles Times констатирует, что Казахстан переживает худшие уличные протесты, которые страна видела с момента обретения независимости от СССР три десятилетия назад.

Автор пишет, что протесты больше всего беспокоят двух соседей, а именно Россию и Китай. Казахстан большую часть нефти экспортирует в Китай, а еще — является ключевым стратегическим союзником Москвы.

Итальянское издание la Repubblica обращает внимание, что газовый протест в Казахстане приобретает все больший драматизм. Там указывают на цифры: в столкновениях с силовиками пострадали больше тысячи демонстрантов, а еще 2 тыс. человек были арестованы.

Газета добавляет, что с “будущими репрессиями связана также отправка войск из Москвы”. И подчеркивает жестокий шаг от президента Касыма-Жомарта Токаева, обратившегося непосредственно к Путину.

Автор пишет, что в то время как ЕС призывает воздержаться от насилия, РФ бросается заявлениями о “внешнем управлении” в Казахстане.

Демонстрации в Казахстане приобретают ужасный баланс стоимости жизни, пишет испанское издание El Mundo.

В центре Алматы во время уличных столкновений погибли десятки человек, а президент страны обратился за помощью к военному альянсу, возглавляемому Россией.

— Полиция и армия Казахстана проводят то, что они называют “антитеррористической операцией”.

Также издание отмечает, что свержение памятников Назарбаеву и призывы демонстрантов об отставке правительства и парламента – свидетельство того, что граждане этой центрально-азиатской страны хотят порвать со своим прошлым.

Британское The Guardian сосредотачивается на десятках смертей и ссылается на свидетельства очевидцев, описывающих прибытие российских “миротворцев” как сцены хаоса на улицах.

Издание констатирует, что хотя протесты и сопровождаются насилием и мародерством, нет никаких доказательств того, что демонстранты готовились за границей и о подготовленных “террористах”, как утверждал Токаев.

— Впечатляет также то, что Токаев почувствовал, что не может полагаться на ресурсы безопасности Казахстана для подавления восстания, и предполагает, что он, возможно, не мог рассчитывать на лояльность своих сил.

Также издание добавляет, что западные страны, уже находящиеся в состоянии повышенной готовности из-за потенциального нападения России на Украину, смотрят на события в Казахстане с тревогой, но осознают, что мало что могут сделать, чтобы повлиять на события в стране.

Фото: NUR.KZ