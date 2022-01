В 2020 году в США состоялись президентские выборы — победу в итоге одержал Джо Байден. Его предшественник и кандидат от республиканцев Дональд Трамп никак не мог смириться с поражением: из его уст все чаще звучали тезисы о якобы фальсификации результатов.

По просьбе Трампа был подан иск, требовавший аннулировать результаты выборов в некоторых ключевых штатах. В минюсте США позже ответили, что не выявили никаких фальсификаций.

6 января 2021 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – должны были собраться, чтобы утвердить результаты президентских выборов в каждом штате.

Накануне заседания в Вашингтоне начался анонсированный Дональдом Трампом митинг его сторонников. Люди съехались со всей страны.

Так как о митинге знали заранее, для охраны Капитолия задействовали полицию и силы внутренней безопасности самого Капитолия. Но этого оказалось мало.

Еще до заседания Трамп обратился к толпе, призвав их идти к Капитолию. После чего и последовал штурм. Сначала люди прорвались через металлические ограждения. Полицейским удалось задержать толпу на ступенях, однако ненадолго: протестующие попали внутрь.

Митингующие крушили и воровали имущество.

