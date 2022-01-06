В 2020 году в США состоялись президентские выборы — победу в итоге одержал Джо Байден. Его предшественник и кандидат от республиканцев Дональд Трамп никак не мог смириться с поражением: из его уст все чаще звучали тезисы о якобы фальсификации результатов.

По просьбе Трампа был подан иск, требовавший аннулировать результаты выборов в некоторых ключевых штатах. В минюсте США позже ответили, что не выявили никаких фальсификаций.

6 января 2021 года

6 января 2021 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – должны были собраться, чтобы утвердить результаты президентских выборов в каждом штате.

Накануне заседания в Вашингтоне начался анонсированный Дональдом Трампом митинг его сторонников. Люди съехались со всей страны.

Так как о митинге знали заранее, для охраны Капитолия задействовали полицию и силы внутренней безопасности самого Капитолия. Но этого оказалось мало.

Еще до заседания Трамп обратился к толпе, призвав их идти к Капитолию. После чего и последовал штурм. Сначала люди прорвались через металлические ограждения. Полицейским удалось задержать толпу на ступенях, однако ненадолго: протестующие попали внутрь.

Митингующие крушили и воровали имущество.

Pro-Trump rioters shatter a window at the US Capitol and enter the building https://t.co/CTcQcGiLQs pic.twitter.com/4RDKGz6uDo — CNN (@CNN) January 6, 2021

It took 159 years, but a mob marching behind a confederate flag has stormed the US Capitol. They are doing so on @realDonaldTrump’s express orders. pic.twitter.com/Q9MnbT0emZ — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) January 6, 2021

Во время захвата здания одна из протестующих получила огнестрельное ранение, а потом умерла в больнице. Позже стало известно, что погибли четыре человека. На следующий день в Вашингтоне ввели комендантский час.

7 января от сердечного приступа умер один из охранников Капитолия, а еще четверо покончили с собой.

Факты ICTV собрали несколько фактов событий, которые впоследствии Трамп и его сторонники попытались превратить в фейки.

Бунтовщики были вооружены

Трамп и некоторые его сторонники продолжают утверждать, что все митингующие в Капитолии были без оружия. В заявлении от 21 декабря Трамп назвал 6 января “полностью безоружным протестом”.

Люди, прорвавшиеся в Капитолий, имели при себе различное оружие: пистолеты, электрошокеры, ножи, дубинки, бейсбольные биты, томагавки и газовые баллончики. Например, Марк Мазза из Индианы случайно уронил заряженный револьвер во время драки с полицией на террасе Капитолия. Гая Реффитта из Техаса обвинили в незаконном ношении полуавтоматического пистолета на территории Капитолия, но он не признал себя виновным.

Люди протестовали против якобы сфальсифицированных выборов

О якобы фальсификации выборов Трамп говорил задолго до событий 6 января, как и в течение нескольких месяцев после. Но до сих пор не было найдено и доказано фактов фальсификации результатов.

Полиция не разрешала бунтовщикам зайти в Капитолий

Ранее 45-й президент (Трамп. — Ред.) в одном из интервью сказал, что полиция Капитолия вводила людей в здание и была очень дружелюбной.

Около 140 полицейских подверглись нападению. Десятки офицеров вступили в рукопашную схватку с митингующими. В некоторых местах Капитолия силы были настолько неравными, что полиции просто пришлось отступить.

Но на сегодняшний день публично не появилось никаких свидетельств того, что хотя бы один офицер якобы пригласил митингующих в Капитолий.

Арестованные митингующие — это не политические заключенные

Такие заявления стали сплоченным кличем небольшой, но ярой когорты сторонников Трампа на республиканской конференции Палаты представителей.

В июле представитель штата Аризона Пол Госар заявил, что арестованные бунтовщики “не являются непослушными или опасными жестокими преступниками, а являются политическими заключенными, которые подвергаются преследованиям”.

Подавляющее большинство из 700 с лишним человек, обвиненных в штурме Капитолия, были освобождены вскоре после ареста.

Это не бунт под флагом Антифа

Некоторые видные сторонники Трампа поначалу утверждали, что якобы за штурмом Капитолия на самом деле стоит ультралевое движение Антифа (Antifa).

На самом деле в ходе судебных разбирательств было задокументировано немало фактов того, что в штурме участвовали именно верные сторонники Трампа. На конец 2021 года ни один из обвиняемых в беспорядках в Капитолии не имел подтвержденной причастности к группам Antifa или Black Lives Matter. Напротив, сотни обвиняемых в бунте Капитолия указаны как сторонники Трампа, а некоторые из них были членами крайне правых экстремистских группировок — Oath Keepers и Proud Boys.

Количество обвиняемых и по каким статьям

Свыше 700 людям были предъявлены обвинения в связи с беспорядками в Капитолии.

Более 600 человек были обвинены в проникновении на закрытую территорию Капитолия. Это влечет за собой максимальное наказание в виде 1 года тюремного заключения и штрафа в размере $100 тыс. Больше 30 получили обвинения в краже госимущества. Например, Райли Джун Уильямс украла ноутбук из офиса Нэнси Пелоси.

По меньшей мере 225 человек были обвинены в нападении или сопротивлении правоохранительным органам. 75 человек обвинили в применении смертоносного или опасного оружия против офицеров. Около 10 человек были арестованы по обвинениям в нападении на представителей СМИ или уничтожении их оборудования.

275 человек обвинили в коррупционном воспрепятствовании официальной процедуре удостоверения голосов коллегии выборщиков. Им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в случае признания вины.

Пока никому не предъявили обвинение в подстрекательстве к мятежу — попытке свержения правительства. Прокуратура США добилась почти 170 признаний вины. На данный момент приговорено не менее 70 человек.

Денежные наказания варьируются от $500 до $5 000.

Демография подсудимых

Штурмовать Капитолий приехали люди из 45 штатов. Средний возраст обвиняемых — 41 год. Самому старшему обвиняемому — больше 80 лет, а самому младшему — 18 лет.

Мужчины составляют большинство подсудимых, но как минимум 90 женщин также были привлечены к ответственности.

94 обвиняемых были связаны с экстремистскими группами или идеологиями, включая Proud Boys, Oath Keepers, Three Percenters, Texas Freedom Force и теорию заговора QAnon.

Реакция Джо Байдена

Президент США Джо Байден, выступая с речью по поводу первой годовщины штурма Капитолия, возложив ответственность на Дональда Трампа, сказал американцам, что движение вперед — это признать правду и жить с ней.