Жизни людей были под угрозой: Байден о штурме Капитолия

Президент Соединенных Штатов Америки нахвал штурм Капитолия, который произошел 6 января прошлого года, восстанием.

В речи по случаю годовщины трагедии он обозвал своего предшественника Дональда Трампа ответственным за события.

— Это место подверглось нападению. Жизни людей были под угрозой. Столица страны оказалась в осаде. Это была не группа туристов. Это было вооруженное восстание, – отметил Байден.

По словам президента США, правоохранительные органы, служившие в этот момент, заслужили похвалы, поскольку противостояли восстанию. Байден подчеркнул, что сама воля народу подверглась нападению в день, когда штурмовали Капитолий.

Тем не менее, американская демократия выдержала и вытерпит любые действия снова.

Напомним, 6 января прошлого года обе палаты Конгресса США должны были собраться для утверждения результатов президентских выборов. Перед этим под Капитолием собрались люди, которые штурмом захватили позже здание.

Незадолго до этого Трамп обратился к толпе, призвав граждан идти к Капитолию.

Люди прорвались через металлические ограждения, после чего полицейским удалось задержать толпу на ступенях. В итоге, люди прорвались за заграждение, в результате чего погибли американцы.