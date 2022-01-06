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Жизни людей были под угрозой: Байден о штурме Капитолия

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Жизни людей были под угрозой: Байден о штурме Капитолия

Президент Соединенных Штатов Америки нахвал штурм Капитолия, который произошел 6 января прошлого года, восстанием.

В речи по случаю годовщины трагедии он обозвал своего предшественника Дональда Трампа ответственным за события.

— Это место подверглось нападению. Жизни людей были под угрозой. Столица страны оказалась в осаде. Это была не группа туристов. Это было вооруженное восстание, – отметил Байден.

По словам президента США, правоохранительные органы, служившие в этот момент, заслужили похвалы, поскольку противостояли восстанию. Байден подчеркнул, что сама воля народу подверглась нападению в день, когда штурмовали Капитолий.

Тем не менее, американская демократия выдержала и вытерпит любые действия снова.

Напомним, 6 января прошлого года обе палаты Конгресса США должны были собраться для утверждения результатов президентских выборов. Перед этим под Капитолием собрались люди, которые штурмом захватили позже здание.

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Незадолго до этого Трамп обратился к толпе, призвав граждан идти к Капитолию.

Люди прорвались через металлические ограждения, после чего полицейским удалось задержать толпу на ступенях. В итоге, люди прорвались за заграждение, в результате чего погибли американцы.

Фото: Pexels

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