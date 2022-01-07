Прибытие “миротворцев” из РФ и зачистка Алматы: хроника событий в Казахстане 6 января

После горячего 5 января в Казахстане, когда протестующие захватили аэропорт и несколько админзданий, а также свергли памятник Назарбаеву, действующий президент страны Касим-Жомарт Токаев назвал митингующих “террористами” и отдал приказ о проведении антитеррористической операции.

Но это далеко не все. Вчера вечером он обратился в ОДКБ, де-факто к России. С просьбой о помощи и там сказали, что пошлют своих военных спасать страну от “внешнего управления”. Отметим, что именно нарратив о так называемом внешнем управлении активно распространяется пророссийскими СМИ и в отношении Украины.

Также накануне в Казахстане было введено чрезвычайное положение по всей стране и комендантский час. Так какие же итоги пятого дня протестов или какая ситуация была сегодня в Казахстане — об этом коротко в нашем обзоре.

С самого утра силовики приступили к так называемой зачистке Алматы от протестующих. На площади перед мэрией между военными и протестующими началась перестрелка.

Жителям Алматы разослали сообщения с призывами оставаться дома из-за проведения антитеррористической операции.

Тем временем в Казахстан вылетели два борта военной авиации РФ: Ан-124 и Ил-76. А в ОДКБ подтвердили о намерении направить в страну свои так “миротворческие” силы. В основном речь шла о военных РФ. Свой борт также отправили Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан.

В Кыргызстане, в частности, заявили, что их военные не будут выступать против митингующих, а только будут защищать объекты критической инфраструктуры.

После обеда в Алматы и Талдыкоргане здания аккиматов (администрации) выгорели почти до совсем. Чуть позже МВД Казахстана сообщило, что силовики приступили к “зачистке” с применением оружия.

В ходе столкновений на площади Республики в Алматы погибли по меньшей мере 30 протестующих. В независимом коодинационном штабе сообщали о стрельбе боевыми патронами в городе.

Свою работу в стране приостановили банки. В Нацбанке Казахстана заявили, что такая мера временная. Кроме Алматы прекращена работа аэропортов в Актобе и Актау.

Поздним вечером в Казахстан прибыли первые российские подразделения из числа так называемых миротворческих сил ОДКБ. По данным международного разведывательного сообщества InformNapalm, РФ направила туда подразделения, участвовавшие в агрессии против Украины во время захвата и оккупации Крыма, а также в боевых действиях на Донбассе.

Telegram-канал Ateo сообщил, что после митингов республику покинули казахстанские олигархи. В основном самолеты отправились в Европу: в Швейцарию и Венгрию. Один из самолетов полетел в Россию и еще один в Лондон. Самолет Назарбаева, вероятно, улетел в Дубай.

Столкновение между протестующими и силовиками в Алматы продолжается и сейчас (на момент написания материала, 23:30 по киевскому времени). Также в Казахстане по-прежнему лежит интернет. Примечательно, что на опубликованной в социальной сети графике мобильный интернет более-менее хорошо работал во время выступлении Токаева.

Прокуратура Казахстана возбудила уголовные дела о массовых беспорядках и актах терроризма. Участникам протестов в Казахстане может грозить от 8 лет до пожизненного с лишением гражданства.

Фото: Ateo