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В Эстонии за разглашение секретной информации НАТО осудили военного

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Эстонии за разглашение секретной информации НАТО осудили военного

В Эстонии перед судом предстал подполковник Сил обороны. Он был признан виновным в разглашении засекреченной государственной информации и документов НАТО.

Речь идет о 51-летнем Олеге Новикове. Долгое время военный занимал должность начальника центра здоровья Сил обороны. Согласно решению суда, следующие два с половиной года он проведет в тюрьме.

По данным следствия, эстонский военнослужащий хранил дома данные гостайны, а также секретные документы Североатлантического альянса.

Обнаруженная информация имела три уровня закрытости, а именно – ограниченная, конфиденциальная и секретная. Ее правоохранители обнаружили на ноутбуках и жестких дисках, которые Олег Новиков хранил в своем домашнем кабинете.

Расследование по данному делу длилось более года. В течение всего этого времени военный опровергал свою причастность к преступлению.

Как только дело получило огласку, Олег Новиков покинул ряды Сил обороны и устроился на работу семейным врачом.

Источник: Eesti Ekspress

Фото: Depositphotos

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