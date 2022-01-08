Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический совет НАТО собрался, чтобы обсудить скоординированный ответ на наращивание Россией военной мощи вдоль границы с Украиной, ее все более острые угрозы.

Госсекретарь США отметил, что США и НАТО готовы жестко ответить на дальнейшую российскую агрессию. Но дипломатическое решение все же возможно и желательнее, если его выберет Россия.

Он напомнил, что в 2014 году Россия оккупировала Крым и часть территории на востоке Украины. Помимо военной агрессии, Москва также работала над подрывом демократических институтов Украины.

— Она вмешивается в политику и выборы Украины; она заблокировала энергетику и торговлю, чтобы запугать и оказать давление на украинцев; она использует пропаганду и дезинформацию, чтобы посеять недоверие; она начала кибератаки на критически важную инфраструктуру страны, — сказал Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что на этом Россия не остановилась — она начала масштабное неспровоцированное наращивание вооруженных сил и техники на границе с Украиной.

— Так как же Москва объясняет свои действия? — Блинкен задал риторический вопрос.

Что касается дезинформации: в Кремле утверждают, что именно Украина угрожает России. Что именно Украина стремится спровоцировать конфликт. А наращивание российских войск, танков и тяжелой артиллерии носит чисто оборонительный характер.

— Это как лиса, говорящая, что ей пришлось напасть на курятник, потому что его обитатели каким-то образом представляют угрозу… И сегодня мы снова видим масштабную пропаганду против Украины, НАТО и США, — прокомментировал Блинкен.

По его словам, дезинформацию Россия активно распространяет в соцсетях, открытых и скрытых онлайновых СМИ, на телевидении, посредством проведения различных конференций, направленных на то, чтобы заставить участников думать, что Украина, а не Россия, виновата в росте напряженности в регионе.

— Никто не должен удивляться, если Россия создаст провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для оправдания военного вторжения, надеясь, что к тому времени, когда мир поймет эту уловку, будет уже слишком поздно, — отметил госсекретарь США.

По его словам, идея Кремля, что Украина является агрессором в этой ситуации, абсурдна. Это Россия вторглась в Украину почти восемь лет назад. Это Россия является военным оккупантом части Украины и Крыма, подытожил Энтони Блинкен.

Напомним, на следующей неделе, 10 января, США и РФ проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации на украинско-российской границе.

После этого, 11 января, пройдет саммит РФ-ОБСЕ, а 12 января – заседание совета Россия-НАТО.

Источник: Госдеп США