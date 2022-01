По меньшей мере 16 человек погибли и 10 получили различные травмы в результате взрыва газа в здании на юго-западе Китая.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая сообщило, что кафетерий муниципалитета в городе Чунцин обрушился после предполагаемой утечки газа и взрыва.

По меньшей мере 26 человек оказались в ловушке.

К спасательной операции привлекли более 600 сотрудников экстренных служб.

Over 20 people have been trapped after a suspected gas explosion hit a factory canteen in #Chongqing City in southwestern #China at 12:10pm today. Rescue work is ongoing and casualties are unknown. pic.twitter.com/0tQu6d4Hqt

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) January 7, 2022