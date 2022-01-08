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В Китае в здании муниципальной столовой взорвался газ: есть погибшие

Марта Бондаренко редактор ленты
В Китае в здании муниципальной столовой взорвался газ: есть погибшие

По меньшей мере 16 человек погибли и 10 получили различные травмы в результате взрыва газа в здании на юго-западе Китая.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая сообщило, что кафетерий муниципалитета в городе Чунцин обрушился после предполагаемой утечки газа и взрыва.

По меньшей мере 26 человек оказались в ловушке.

К спасательной операции привлекли более 600 сотрудников экстренных служб.

Напомним, что в октябре прошлого года четыре человека погибли и более 30 получили ранения в результате взрыва в ресторане в северо-восточном городе Шэньян.

В июне по меньшей мере 12 человек погибли в результате мощного взрыва в центральной провинции Хубэй.

Взрыв газа на Сицилии

Четырехэтажное здание в городе Равануза в итальянской Сицилии обрушилось в результате взрыва после утечки газа. Пожар удалось потушить. Трое жителей погибли, две женщины достали из-под завалов живыми.

Источник: CNN

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