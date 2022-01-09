Предложения России несовместимы с принципами европейской безопасности — Боррель

Обсуждение требований России относительно “гарантий безопасности” во время заседания Совета Россия-НАТО не предусматривает их одобрения.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, несколько предложений России несовместимы с принципами европейской безопасности, в том числе Хельсинкским Заключительным актом 1975 года.

— Диалог с Россией на заседании Совета Россия-НАТО не предполагает одобрения предложений России, а скорее — платформу для дипломатических дискуссий, в соответствии с нашими интересами безопасности и подтверждая фундаментальные принципы европейской безопасности и стабильности. Например, могут быть полезны предложения по созданию механизмов антикризисного управления, — сказал Боррель.

Он также отметил, что, несмотря на желание России вернуться к разграничению сфер влияния, как во времена холодной войны, этого уже быть не может.

– Кажется, российское руководство намерено повернуть стрелки часов назад, к старым временам холодной войны. Такой тип разграничения сфер влияния не относится к 2022 году: Ялты-2 быть не может, – подчеркнул Боррель.

Глава европейской дипломатии в очередной раз подчеркнул, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и тяжелые расходы для России.

— Диалог является обязательным, но также необходимо и сдерживание. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для России. Мы тесно координируем наш подход к трансатлантическим и другим партнерам. Без безопасности Украины нет безопасности в Европе, – подчеркнул Боррель.

Он добавил, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником, как она утверждает. Главный же интерес и цель Европы – заставить Россию снизить напряжение.