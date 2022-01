Трагедия в Бразилии: кусок скалы рухнул на лодки с отдыхающими

В Бразилии кусок скалы в озере Фурнаш обрушился прямо на лодки, в которых были отдыхающие.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли как минимум семь человек, еще 32 были ранены.

Девять пострадавших госпитализированы, остальным оказали первую медицинскую помощь на месте.

Вертолеты и водолазы в настоящий момент ведут поиски еще троих пропавших без вести.

WATCH: Part of canyon collapses onto boats in southeast Brazil; at least 1 dead, 15 injured pic.twitter.com/XqaIp01fw0

— BNO News (@BNONews) January 8, 2022