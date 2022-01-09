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Трагедия в Бразилии: кусок скалы рухнул на лодки с отдыхающими

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
НП у Бразилії

В Бразилии кусок скалы в озере Фурнаш обрушился прямо на лодки, в которых были отдыхающие.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли как минимум семь человек, еще 32 были ранены.

Девять пострадавших госпитализированы, остальным оказали первую медицинскую помощь на месте.

Вертолеты и водолазы в настоящий момент ведут поиски еще троих пропавших без вести.

Как отметил лейтенант Педро Айхара, как минимум три лодки оказались в зоне поражения. Кусок скалы обрушился после проливных дождей, охвативших в последние дни штат Минас-Жерайс.

Изначально сообщалось о том, что пропали без вести 20 человек. Однако позже лейтенант сообщил журналистам, что большую часть людей удалось найти после сверки списков в больницах.

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Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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