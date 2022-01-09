Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что любые дискуссии по безопасности вокруг Украины должны проходить при присутствии Украины за столом переговоров.

Об этом он написал в своем блоге, опубликованном 9 января.

Боррель напомнил, что на прошлой неделе он посетил Киев и линию столкновения на Донбассе.

— Я отметил необходимость деэскалации и то, что ЕС будет продолжать участвовать в любых дискуссиях по безопасности Европы. Ничего не может обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев, – написал дипломат.

Last week, I visited Kyiv and the line of contact in Donbass region. I underlined the need to deescalate and that the EU will continue to be involved in any discussions on Europe’s security: nothing will be decided about us, without us. My new blog post:https://t.co/njXDYr6cqi pic.twitter.com/Eb2WloYTwJ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 9, 2022

Кроме того, не может быть никаких ограничений независимости Украины или ее права определять свой внешнеполитический выбор, заявил он.

— И, конечно, какие-либо дискуссии об Украине требуют присутствия Украины за столом переговоров (…) В Европе не может быть безопасности без безопасности в Украине, — отметил глава дипломатии Евросоюза.

Боррель подчеркнул, что Россия является стороной конфликта в Украине, а не посредником, как она часто утверждает.

— Наш главный интерес, обеспокоенность и цель – принудить Россию к деэскалации напряжения, — отметил он.

В Вашингтоне не исключают обсуждения с РФ вопроса неразмещения наступательных ракетных систем на территории Украины, а также ограничения масштабов военных учений США и НАТО в Восточной Европе. Взамен на это Вашингтон потребует от Кремля встречных обязательств.