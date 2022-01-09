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Присутствие за столом переговоров: Боррель назвал условие любых дискуссий по безопасности Украины

Абрамова Юлия редактор ленты
жозеп боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что любые дискуссии по безопасности вокруг Украины должны проходить при присутствии Украины за столом переговоров.

Об этом он написал в своем блоге, опубликованном 9 января.

Боррель напомнил, что на прошлой неделе он посетил Киев и линию столкновения на Донбассе.

— Я отметил необходимость деэскалации и то, что ЕС будет продолжать участвовать в любых дискуссиях по безопасности Европы. Ничего не может обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев, – написал дипломат.

Кроме того, не может быть никаких ограничений независимости Украины или ее права определять свой внешнеполитический выбор, заявил он.

— И, конечно, какие-либо дискуссии об Украине требуют присутствия Украины за столом переговоров (…) В Европе не может быть безопасности без безопасности в Украине, — отметил глава дипломатии Евросоюза.

Боррель подчеркнул, что Россия является стороной конфликта в Украине, а не посредником, как она часто утверждает.

— Наш главный интерес, обеспокоенность и цель – принудить Россию к деэскалации напряжения, — отметил он.

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В Вашингтоне не исключают обсуждения с РФ вопроса неразмещения наступательных ракетных систем на территории Украины, а также ограничения масштабов военных учений США и НАТО в Восточной Европе. Взамен на это Вашингтон потребует от Кремля встречных обязательств.

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