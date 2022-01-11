Папа Франциск призвал найти решение для прекращения войны в Украине

В Ватикане в Апостольском дворце состоялась традиционная ежегодная встреча Папы Римского Франциска с членами дипломатического корпуса. Во время обращения Папа указал на главные глобальные проблемы в современном мире.

Папа призвал международное сообщество приложить все усилия для прекращения войны в разных частях мира, в том числе и в Украине.

— Взаимное доверие и готовность к спокойному диалогу должны вдохновить все задействованные стороны, чтобы найти приемлемые и продолжающиеся решения в Украине и Южном Кавказе, а также во избежание появления новых кризисов на Балканах, прежде всего, в Боснии и Герцеговине, – подчеркнул понтифик.

В своем обращении к представителям 183 государств, с которыми Святой Престол имеет дипломатические отношения, Папа Франциск затронул тему современной пандемии, отметив необходимость сохранения человеческой жизни путем превентивной медицины и иммунизации населения.

— Вакцина не является магическим инструментом выздоровления, однако вместе с методами лечения, которые нужно развивать, является наиболее разумным способом предотвращения болезни.

Отдельное внимание Святейший Отец уделил проблеме эмиграции в современном мире, призвав “отвергнуть убеждение, что эмигранты являются проблемой других”. Папа призвал правительства ЕС найти соответствующую систему координации миграционных потоков и нуждающихся в убежище.

Святой Престол имеет дипломатические отношения со 183 странами мира, к которым прилагается Европейский Союз и Мальтийский Орден. Дипломатические учреждения в Риме при Святом Престоле имеют 87 стран.

Ранее глава украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук сообщил, что Папа Франциск в 2022 году намерен посетить Украину. В настоящее время в Ватикане выбирают возможную дату.

Источник: Информационный ресурс УГКЦ