Переговоры между представителями НАТО и России, которые состоятся на этой неделе, направлены на то, чтобы предотвратить новый военный конфликт в Европе – нападение на Украину.

Об этом рассказал сегодня на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО. Таким образом он ответил на вопрос, какой результат переговоров с Москвой был бы приемлем для Альянса.

По словам Столтенберга, в нынешней ситуации важно действовать по двум трекам: сдерживанию и обороне, а также содержательному диалогу. Второе направление сейчас и пытается реализовать Альянс.

Столтенберг напомнил, что 12 января в Брюсселе состоится встреча Совета НАТО-РФ. Кроме того, на этой неделе члены НАТО встретятся с представителями РФ в формате ОБСЕ. А 10 января проходят двусторонние переговоры РФ и США в Женеве (Швейцария).

– Что мы сейчас видим вокруг Украины – это наращивание военного присутствия России… Это (ряд встреч с РФ, — Ред.) – важные усилия для того, чтобы попытаться обеспечить политическое решение и предотвратить военный конфликт, — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, в то же время следует готовиться и к варианту, что Москва может выбрать использование военной силы и конфронтацию вместо переговоров.

– В таком случае мы должны дать РФ четкий сигнал, что мы объединены и что России угрожают тяжелые экономические и политические последствия, если бы она решила применить силу против Украины, — отметил генсек НАТО.

Столтенберг уточнил, что не следует ожидать от нынешних переговоров с РФ решения всех проблемных вопросов. По его словам, на этой неделе реально только согласовать дальнейший путь и новые встречи для разрешения конфликта.

Генсек НАТО выразил надежду, что переговорный процесс поможет предотвратить новый вооруженный конфликт в Европе.

На днях Йенс Столтенберг заявил, что любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь для РФ значительные последствия и высокую цену.

Тем временем США в координации с союзниками готовят изнурительные санкции против России на случай ее вторжения в Украину. Речь идет, в частности, об ограничениях в финансовом секторе и запрете на экспорт в РФ передовых электронных технологий, программного обеспечения.