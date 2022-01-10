В Казахстане нашли мертвым полковника Комитета нацбезопасности

В Нур-Султане утром 10 января во дворе дома по месту жительства нашли тело полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Азамата Ибраева.

Проводится досудебное расследование. В КНБ не уточняют причины его смерти, но по данным СМИ, полковник погиб в результате падения с высоты, то есть совершил самоубийство.

Сегодня также стало известно о самоубийстве начальника департамента полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова. Информацию о его смерти подтвердили в акимате Тараза.

При этом местный журналист Михаил Козачков пишет в соцсетях, что в отношении Сулейменова после беспорядков якобы было возбуждено уголовное дело и ему грозил трибунал, но подтверждения этому пока нет.

10 января в Казахстане объявлено днем общенационального траура.

9 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил троих заместителей главы Комитета нацбезопасности и назначил новых.

До этого он назначил новым главой КНБ Ермека Сагимбаева. Его предшественника Карима Масимова 8 января задержали по подозрению в госизмене.

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Источник: Комитет нацбезопасности Казахстана

Фото: МВД Казахстана