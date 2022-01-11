В США скончался 78-летний осужденный за убийство миллиардер Роберт Дерст. О смерти мужчины сообщил его адвокат. Он отметил, что смерть Дерста наступила по естественным причинам.

Дерст скончался в больнице города Стоктон в штате Калифорния, куда его перевезли после того, как в тюрьме ему стало плохо.

В октябре 2021 года Дерста госпитализировали с коронавирусом, он находился на искусственной вентиляции легких.

78-летний Дерст был приговорен к пожизненному заключению в октябре 2021 года за убийство первой ступени своей подруги Сьюзан Берман, которую он застрелил в 2000 году в ее доме в Лос-Анджелесе.

В убийстве Дерст случайно признался во время съемок сериала HBO о себе.

Спустя несколько дней после вынесения приговора Дерсту предъявили обвинение в убийстве его жены Кэти Дерст, которая исчезла вблизи их дома в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, в 1982 году. Ее тело так и не обнаружили.

Прокуроры утверждают, что Дерст убил свою подругу Сьюзан Берман в 2000 году, потому что боялся, что она раскроет подробности смерти Кэти Дерст.

Адвокат семьи Кэти Дерст Роберт Абрамс заявил в понедельник, что он предоставит обновление по делу 31 января 2022 года — в 40-ю годовщину исчезновения Кэти Дерст.

В 2001 году Дерста осудили за убийство и расчленение своего соседа в Техасе Мориса Блэка, но присяжные его оправдали. Сам Дерст признался, что убил мужчину с целью самообороны, а затем расчленил тело и сбросил в залив.