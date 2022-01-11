На границе Армении и Азербайджана снова обстрелы: есть погибший и раненые

На границе Азербайджана и Армении возобновились обстрелы, в результате которых погиб один человек, еще трое ранены. Об этом сообщили в министерствах обороны обеих стран.

— В результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы в полдень 11 января, погиб военнослужащий сверхсрочной военной службы солдат Назаров Аяз Азер оглу, — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

В азербайджанском ведомстве добавили, что “в результате соответствующих мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен”.

Армянская сторона со своей стороны сообщила, что “ВС Азербайджана около 17:30 возобновили обстрел армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, применив артиллерию и беспилотники”.

В ведомстве отметили, что данные по потерям армянской стороны уточняются. Пока известно о трех раненых.

13 ноября Минобороны Азербайджана опубликовало заявление о возобновлении обстрелов со стороны Армении в Нагорном Карабахе. В свою очередь, в Ереване заявили, что азербайджанские военные стреляли в направлении армянских позиций.

17 ноября Армения и Азербайджан сообщили о потерях в результате боевых действий между странами.

Источник: Министерство обороны Азербайджана, Новости-Армения