Неравенство между странами будет усиливаться из-за пандемии коронавируса — эксперты

Пандемия коронавируса и ее экономические последствия продолжат представлять угрозу для человечества и в 2022 году.

Об этом идет речь в обзоре Всемирного экономического форума Global Risks Report 2022.

В частности, усилятся социальные разногласия и геополитическая напряженность в мире из-за неравенства доступа к вакцине от Covid-19 и, как следствие, неравномерность восстановления экономик.

При этом к 2024 году размер мирового ВВП сократится на 2,3%. К этому же времени во всех развивающихся странах, за исключением Китая, экономика упадет на 5,5%, а в государствах с развитой экономикой уровень ВВП повысится на 0,9% в 2024 году, увеличивая разрыв в доходах населения.

Специалисты также отметили, что страны с высоким темпом вакцинации и внедрения цифровых трансформаций в экономике смогут быстрее восстановиться к допандемическим тенденциям, тогда как другие государства будут восстанавливаться медленнее из-за сильной нагрузки на систему здравоохранения и застоя на рынке труда.

Увеличение расслоения между странами вызовет напряженность и может привести к ухудшению последствий пандемии и осложнению координации для решения международных проблем.

Отмечается, что “эрозия социальной сплоченности” в мире – главная угроза для 31 страны, включая Аргентину, Францию, Германию, Мексику и ЮАР в краткосрочной перспективе.

Кроме того, увеличение темпов роста инфляции также является серьезными вызовами, поскольку новый всплеск заболеваемости коронавирусом, зафиксированный в конце 2021 года, мешает экономикам таких стран демонстрировать стойкий рост.