В понедельник заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в рамках первых из трех переговоров, намеченных на этой неделе.

Шерман сказала журналистам, что встреча была откровенной и прямолинейной, но еще слишком рано говорить о том, серьезно ли Кремль относится к дипломатическому решению сложившейся ситуации.

The extraordinary session of the bilateral Strategic Stability Dialogue is now underway in Geneva. The U.S. will listen to Russia’s concerns and share our own, but we have been clear we will not discuss European security without our Allies and partners. pic.twitter.com/QkYlu1HdhU — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 10, 2022

Что же пишут западные СМИ о состоявшихся переговорах в Женеве.

Дипломатия 1990-х окрашивает требования России — Axios

Вопрос о том, может ли НАТО расшириться на восток, что Россия рассматривает как непосредственную угрозу, был основной темой переговоров по безопасности на этой неделе. По требованиям России Североатлантический альянс должен был повернуть время вспять до 1997 года, до того, как к НАТО присоединились Польша, страны Балтии, Чехия и другие страны Восточной Европы.

Переговоры, состоявшиеся 10 января, США и НАТО считают полной неудачей, пишет издание.

Однако неудачные дипломатические переговоры могут привести к тому, что Владимир Путин попытается восстановить сферу влияния России времен холодной войны силой, начиная с вторжения в Украину.

Недовольство Путина подпитывается ложным утверждением, сделанным самим Путиным, что НАТО якобы пообещало не расширятся “ни на дюйм на восток”. Американское издание The Wall Street Journal ранее писало, что такое утверждение Путина относительно якобы обещаний НАТО не расширяться не имеет никаких фактических подтверждений.

Правда в том, что тогдашний госсекретарь Джеймс А. Бейкер использовал эту формулировку в переговорах с РФ относительно воссоединения Германии в 1990 году, но это положение так и не вошло в окончательный договор о воссоединении. В 1997 году президент России Борис Ельцин подписал основополагающий акт Россия-НАТО, фактически дав зеленый свет расширению на том основании, что обе стороны “не считают друг друга противниками и будут проявлять военную сдержанность”.

За прошедшие 25 лет многое изменилось: Россия обвиняет НАТО в нарушении этого договора, разместив войска в странах после 1997 года, в то время как Запад утверждает, что Москва сама навлекла на себя эти проблемы, вторгшись в Грузию и Украину.

Заместитель госсекретаря Венди Шерман категорически отвергла требования России в отношении НАТО:

Мы никому не позволим захлопнуть политику открытых дверей НАТО.

Ее российский коллега Сергей Рябков признал, что Москва в настоящее время не видит никакой политической воли со стороны США действовать в соответствии с российским главным приоритетом.

От встречи США и России в Женеве прорывов не ожидается — Foreign Policy

Американское издание отмечает, что Украина на этих переговорах оказалась вне дискуссий. Хотя в конечном итоге она займет место за столом переговоров ОБСЕ в четверг, 13 января.

В преддверии переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты ждут какие-либо прорывы.

Тем не менее Блинкен в интервью телерадиокомпании ABC сказал, что Соединенные Штаты готовы обсудить некоторые компромиссы: возврат к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и переоценку границ и масштаба военных учений в Европе, которые Россия сочла провокационными.

Перед началом переговоров замглавы МИДа РФ Сергей Рябков сказал, что заявления Блинкена “отражают непонимание того, что нам нужно”.

По словам Рябкова, России нужно, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года и, чтобы “прекратилась деструктивная деятельность НАТО, которая велась десятилетиями”.

США заявили об отсутствии прорыва в переговорах с РФ — CNN

— Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос, — сказал Шерман, когда ее спросили, есть ли признаки того, что Россия готова к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Отмечается, что переговоры длились более чем семь часов.

Рябков после встречи заявил, что, несмотря на опасения американцев по поводу наращивания российских войск вдоль границы с Украиной, Москва не собиралась начинать военные действия.

— Мы объяснили нашим коллегам, что у нас нет планов нападения. Все боевые учения войск проходят в пределах нашей национальной территории, и нет оснований опасаться какого-либо сценария эскалации в связи с этим, — сказал он.

Шерман назвала вчерашние переговоры полезными обсуждениями, но без какого-либо консенсуса. Делегация США отклонила российские требования, такие как: никогда не принимать Украину в НАТО.

Рябков охарактеризовал переговоры как деловые и профессиональные, но, по его словам, не было достигнуто никакого прогресса в якобы обязательствах НАТО не расширяться дальше на восток и никогда не принимать Украину в Альянс.

Шерман сказала, что делегация США готова обсудить будущее некоторых ракетных систем в Европе в соответствии с ныне недействующим Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Также требует обсуждений и ограничения на границы и масштабы военных учений, которые стороны могли бы согласовать.

Переговоры о расширении НАТО зашли в тупик, поскольку Москва отрицает планы вторжения в Украину — The Washington Post

Издание пишет, что переговоры 10 января, как и те, которые запланированы на среду и четверг, представляют собой попытку администрации Байдена доказать, что сотрудничество между мировыми демократиями может превалировать над авторитаризмом и неповиновением международным нормам.

Россия в очередной раз заявила, что перемещения ее войск вблизи с украинской границей — это безобидные военные маневры.

Могут ли переговоры предотвратить дальнейший конфликт в Украине, вероятно, зависит от готовности президента России Владимира Путина принять уступки в области безопасности от Запада.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков после переговоров перед журналистами отрицал планы нападения на Украину.

Но он выразил оптимизм в отношении будущих дискуссий.

— Нам надоели болтовня, полуобещания, неверное толкование того, что произошло на различных переговорах за закрытыми дверями. Нам нужны железные, водонепроницаемые, пуленепробиваемые, юридически обязывающие гарантии. Не заверения, а гарантии, — сказал Рябков о деятельности НАТО в Восточной Европе и потенциальном включении в Альянс Украины или Грузии.

Источник: Foreign Policy