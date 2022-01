В понедельник заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в рамках первых из трех переговоров, намеченных на этой неделе.

Шерман сказала журналистам, что встреча была откровенной и прямолинейной, но еще слишком рано говорить о том, серьезно ли Кремль относится к дипломатическому решению сложившейся ситуации.

The extraordinary session of the bilateral Strategic Stability Dialogue is now underway in Geneva. The U.S. will listen to Russia’s concerns and share our own, but we have been clear we will not discuss European security without our Allies and partners. pic.twitter.com/QkYlu1HdhU

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 10, 2022