После вчерашних переговоров в Женеве между дипломатами США и России Соединенные Штаты и дальше будут продолжать поддерживать Украину.

Об этом заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала в Женеве после проведения многочасовых переговоров с российскими дипломатами.

— Мы твердо стоим на том, чтобы не принимать предложения относительно безопасности, которые просто не подходят Соединенным Штатам. Мы никому не позволим захлопнуть политику открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для Североатлантического альянса, — сказала Шерман.

По ее словам, США не намерены отказываться от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами.

Шерман в очередной раз повторила позицию США, что никакие решения относительно Украины не будут приниматься без непосредственного участия Украины.

По ее словам, Москва утверждает, что это Украина ищет конфликта и ведет себя вызывающе, а не Россия. Венди Шерман напомнила, что именно Россия вторглась в Украину в 2014 году и оккупировала Крым и часть Донбасса. И теперь, по словам Шерман, именно действия России вызывают новый кризис не только для Украины, но и для всей Европы.

Заместитель госсекретаря заявила, что если Россия останется за столом переговоров и предпримет конкретные шаги по снижению военной напряженности в регионе, то тогда можно будет добиться прогресса.

— Но если Россия сойдет с дипломатического пути, вполне может стать очевидным, что они никогда серьезно не занимались дипломатией, — отметила Венди Шерман.

Она в очередной раз повторила слова, сказанные президентом Джо Байденом Владимиру Путину, что, если РФ совершит более масштабное вторжение, то за этим последуют более жесткие санкции, нежели те, с которыми РФ столкнулась в 2014 году.

— Мы полностью готовы и согласны с нашими партнерами и союзниками наложить эти серьезные санкции. Это будет включать санкции на финансовые учреждения, экспортный контроль, нацеленный на ключевые отрасли, усиление военного присутствия НАТО на союзной территории и увеличение помощи Украине в области безопасности, — отметила Венди Шерман.

Переговоры в Женеве

10 января американские и российские дипломаты собрались, чтобы обсудить ситуацию в Европе, особенно на восточных границах НАТО. Россию представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а с американской стороны – заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Россия требует, чтобы НАТО вернулось к своим границам в 1997 году, когда членами Альянса не были Польша, Чехия и страны Балтии. А еще РФ уверяет, что не планирует врываться в Украину, а просто проводит военные учения на своей территории.

Источник: Госдеп США