Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении главой правительства Алихана Смаилова, кандидатуру которого поддержал Мажилис.

Также на сайте президента опубликовано несколько указов главы государства об увольнении и назначении некоторых членов правительства, в частности:

Ерлан Баттаков освобожден от должности управляющего делами президента, а на его место назначен Айбек Дадебаев;

Дархан Жазыкбаев назначен главой агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;

замглавы администрации президента стала Аида Балаева;

должности заместителей премьер-министра заняли Роман Скляр и Ерал Тугжанов;

Мухтар Тлеуберди — министр иностранных дел;

Бахыт Султанов — министр торговли и интеграции Республики Казахстан;

Ерлан Тургумбаев — глава МВД Казахстана;

Мурат Бектанов — министр обороны Казахстана;

Юрий Ильин — глава МЧС страны;

Канат Мусин — министр юстиции;

Каирбек Ускенбаев — министр индустрии и инфраструктурного развития.

Указы вступают в силу со дня подписания.

Протесты в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули 2 января. Причина стало повышение с начала 2022 года цен на автогаз — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января протесты переросли в столкновения с силовиками. За нарушения общественного порядка были задержаны более 200 человек.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в некоторых регионах страны чрезвычайное положение. Параллельно он отправил правительство в отставку.

5 января в центре Алматы начались столкновения между протестующими и правоохранителями.

Более детально о ситуации в Казахстане читайте в материале.

Источник: сайт президента Казахстана

Фото: сайт президента Казахстана