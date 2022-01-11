Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении главой правительства Алихана Смаилова, кандидатуру которого поддержал Мажилис.
Также на сайте президента опубликовано несколько указов главы государства об увольнении и назначении некоторых членов правительства, в частности:
- Ерлан Баттаков освобожден от должности управляющего делами президента, а на его место назначен Айбек Дадебаев;
- Дархан Жазыкбаев назначен главой агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;
- замглавы администрации президента стала Аида Балаева;
- должности заместителей премьер-министра заняли Роман Скляр и Ерал Тугжанов;
- Мухтар Тлеуберди — министр иностранных дел;
- Бахыт Султанов — министр торговли и интеграции Республики Казахстан;
- Ерлан Тургумбаев — глава МВД Казахстана;
- Мурат Бектанов — министр обороны Казахстана;
- Юрий Ильин — глава МЧС страны;
- Канат Мусин — министр юстиции;
- Каирбек Ускенбаев — министр индустрии и инфраструктурного развития.
Указы вступают в силу со дня подписания.
Протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане вспыхнули 2 января. Причина стало повышение с начала 2022 года цен на автогаз — с 60 до 120 тенге за литр.
4 января протесты переросли в столкновения с силовиками. За нарушения общественного порядка были задержаны более 200 человек.
Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в некоторых регионах страны чрезвычайное положение. Параллельно он отправил правительство в отставку.
5 января в центре Алматы начались столкновения между протестующими и правоохранителями.
Более детально о ситуации в Казахстане читайте в материале.
Источник: сайт президента Казахстана