В Испании благодаря барсуку обнаружили более 200 монет времен Римской империи

В Испании барсук помог археологам найти клад времен Римской империи из более чем 200 старинных монет, которые были веками спрятаны в пещере.

Животное залезло в ущелье внутри пещеры Ла Куэста в регионе Астурия на северо-западе Испании и вырыло монеты, которые позже обнаружил местный мужчина Роберто Гарсия.

Он вызвал археологов, в частности руководителя по раскопкам Альфонсо Фанджула, который считает, что барсук искал еду или рыл гнездо.

— Когда мы прибыли, мы нашли нору, ведущую к гнезду барсука, и землю вокруг нее, полную монет, — сказал Фанджул, добавив, что барсук вырыл более 90 монет.

Затем команда провела археологические раскопки, в ходе которых было найдено 209 монет, датированных 200-400 годами нашей эры.

Это соответствует позднеримскому периоду, когда на Пиренейский полуостров прибыли такие варвары, как свевы (группа германских племен поздней античности и раннего средневековья — Ред.). Фанджул считает, что монеты были спрятаны жителями, спасавшимися от набега свевов.

На данный момент монеты очищают и вскоре выставят в Археологическом музее Астурии. На месте, где их нашли, планируют проводить дальнейшие раскопки, которые улучшат понимание падения Римской империи и подъем средневековых королевств на севере Испании.