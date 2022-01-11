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Угроза нападения РФ есть постоянно из-за самого факта суверенного существования Украины – Линкявичюс

Юлия Соколова редактор ленты
Лінас Лінкявічюс

Угроза военного нападения России на Украину существует постоянно из-за самого факта суверенного существования украинского государства.

Такое мнение выразил в Twitter литовский государственный деятель, экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Таким образом он прокомментировал состоявшиеся накануне в Женеве двусторонние переговоры между США и Россией.

Линкявичюс напомнил, что по итогам переговоров российская сторона утверждала, что вторжение в Украину не планируется. Политик подверг сомнению эти заверения Москвы.

– После переговоров в Женеве Россия повторила, что не намерена нападать на Украину, пока Украина не провоцирует этого. Это означает, что военная авантюра России может произойти в любой момент, потому что Украина все время “провоцирует” своим суверенным существованием и дерзостью сопротивляться, — подчеркнул Линкявичюс.

Пост Лінаса Лінкявічюса

Как известно, переговоры между делегациями США и России длились в течение 7,5 часов.

По их итогам российская сторона озвучила ряд требований к Западу. Среди них – ультиматум, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО (Москва требует в этом вопросе четких гарантий).

Кроме того, Россия хочет, чтобы Альянс вернулся на рубежи 1997 года и отказался от “освоения территорий” государств, ставших членами НАТО уже после этой даты.

В США, в свою очередь, эти требования назвали неприемлемыми.

Тем временем издание The New York Times обнародовало информацию, что Россия не оставляет подготовку к возможному вторжению в Украину и стягивает к границам военные вертолеты. По данным журналистов, ссылающихся на американских официальных лиц, Владимир Путин перенес сроки вероятного нападения на Украину ближе к весне из-за мягкой зимы.

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Переговоры в Женеве: первые ставки России и США и сигналы для Украины

Источник: Twitter Линаса Линкявичюса

Фото: Getty Images

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