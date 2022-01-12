Любая новая военная агрессия России против Украины дорого обойдется Москве и будет иметь для нее серьезные последствия.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генсек Альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-РФ.

Он отметил, что в центре внимания сегодняшних переговоров была Украина и ситуация с безопасностью в Европе. Столтенберг не исключает, что Россия может продолжить наращивание войск вблизи Украины.

– Конечно, наращивание военных сил РФ в Украине и у ее границ может продолжиться. Это часть определенной модели: Россия уже использовала силу против разных стран. Она использовала кибератаки, химическое оружие на территории Европы, – напомнил генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что Альянс принимает участие в переговорах с Россией на добровольной основе и обсуждает конкретные предложения. В то же время, по его словам, нужно готовиться и к сценарию, что РФ продолжит эскалацию.

– Одновременно мы должны быть готовы к тому, что Россия снова пойдет по пути конфронтации. И мы заявили, что любое применение силы против Украины приведет к серьезным последствиям. Россия совершит серьезную стратегическую ошибку, и ей это дорого будет стоить, — подчеркнул Столтенберг.