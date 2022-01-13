Любые санкции против России не навредят энергетике Европы — Bloomberg

Соединенные Штаты стремятся заверить европейских союзников, что любые потенциальные санкции против России, в случае ее нападения на Украину, не повлияют на поставку энергоносителей на контингент.

Администрация президента США работает над вариантами на случай, если Владимир Путин решит сократить поставки энергоносителей в Европу. Таким образом, Кремль может ответить на противодействие западных стран попытке вторжения в Украину.

Агентство Bloomberg пишет, что “поскольку Европа зависит от Москвы в поставках важного газа, особенно зимой, Россия не может позволить себе удар по своей экономике от ограничения продаж энергоносителей на Запад”.

По словам источника агентства, цель США состоит в том, чтобы любые санкции были достаточно сильными, чтобы продемонстрировать решительность Запада по отношению к РФ, ограничивая при этом влияние на Европу, США и мировую экономику.

12 января Сенат США опубликовал законопроект о санкциях, которые введут против Российской Федерации в случае нападения на Украину и дальнейшей эскалации конфликта.

Среди ограничений — запрет на въезд в США и заморозка американских активов президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России.

В конце декабря 2021 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в интервью французской газете Le Journal du Dimanche заявила, что против РФ уже подготовлены масштабные санкции на случай дальнейшей агрессии в отношении Украины.