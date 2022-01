Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при запуске накануне новой гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает корейское агентство KCNA.

Сообщается, что в Северной Корее сейчас активно развивается гиперзвуковая ракетная отрасль, целью которой является усиление военного сдерживания.

Очередные испытания ракеты были направлены на окончательную проверку общих технических характеристик разрабатываемой системы гиперзвукового оружия.

После выхода из ракеты гиперзвуковой планирующий аппарат совершил прыжковый полет с дальности в 600 км, а потом разворотный манёвр протяженностью 240 км от начального азимута пуска до целевого азимута и поразил заданную цель в акватории на расстоянии 1000 км.

North Korea’s state media released images of its latest missile test.

Leader Kim Jong Un personally oversaw his regime’s latest hypersonic missile test on Tuesday, KCNA reported, as he pushes to develop weapons to counter U.S. defenses https://t.co/jqZ7XMuwfI #弾道ミサイル pic.twitter.com/5KebaNvOwa

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 12, 2022