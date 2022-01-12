Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

КНДР успешно запустила новую гиперзвуковую ракету

Марта Бондаренко редактор ленты
КНДР успешно запустила новую гиперзвуковую ракету

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при запуске накануне новой гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает корейское агентство KCNA.

Сообщается, что в Северной Корее сейчас активно развивается гиперзвуковая ракетная отрасль, целью которой является усиление военного сдерживания.

Очередные испытания ракеты были направлены на окончательную проверку общих технических характеристик разрабатываемой системы гиперзвукового оружия.

После выхода из ракеты гиперзвуковой планирующий аппарат совершил прыжковый полет с дальности в 600 км, а потом разворотный манёвр протяженностью 240 км от начального азимута пуска до целевого азимута и поразил заданную цель в акватории на расстоянии 1000 км.

Напомним, что 5 января Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в воду у восточного побережья Корейского полуострова. На следующий день подтвердили, что это была гиперзвуковая ракета, точно поразившая цель.

Источник: KCNA

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка