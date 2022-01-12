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Страны НАТО объединились для сдерживания агрессии РФ против Украины

Валентина Летяк редактор ленты
НАТО

По итогам заседания Совета НАТО — Россия 12 января страны Альянса договорились о совместных действиях для сдерживания дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом сообщает постоянное представительство при НАТО.

– Совет НАТО — Россия собрался сегодня впервые с 2019 года. Этот формат является важной площадкой для диалога, особенно из-за напряженности в результате агрессии России к Украине. Мы сохраним нашу мощную оборону, объединившись, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию, оставаясь открытыми для содержательного диалога и дипломатии, – говорится в заявлении.

12 января в Брюсселе начался второй раунд переговоров США и России в рамках заседания Совета НАТО-  РФ.

Главная тема – так называемые гарантии безопасности, выдвинутые Кремлем как ультиматум, а именно – чтобы Украина никогда не стала членом Альянса.

Завтра, 13 января, с Россией будут говорить в ОБСЕ. В этих переговорах примут участие и представители Украины.

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Фото: Depositphotos

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