В случае новой агрессии России против Украины, НАТО может усилить свое присутствие на восточном фланге – в странах Восточной Европы.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генсек Альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-РФ в Брюсселе. Таким образом он ответил на вопрос, готов ли Альянс усилить союзные войска и обсуждалось ли это на сегодняшнем заседании как предупреждение для Москвы.

– Мы будем всегда делать все необходимое для защиты всех союзников. Мы постоянно оцениваем необходимость корректировки присутствия наших сил, — отметил Столтенберг.

Он напомнил, что после незаконной оккупации Россией Крыма и начала войны на Донбассе Альянс провел масштабное усиление своего военного присутствия в Европе. В частности, на восточном фланге НАТО были развернуты силы быстрого реагирования. Кроме того, проводится патрулирование воздушного пространства.

– Мы хотим, чтобы не было недоразумения: НАТО находится там, чтобы защищать союзников. Это оборонительные действия, направленные на сдерживание. Наша цель – сохранить мир. Мы не хотим спровоцировать конфликт. Но если Россия снова использует силу против Украины и пойдет на дальнейшее вторжение на украинскую территорию, то мы серьезно задумаемся над тем, чтобы увеличить наше присутствие на восточном фланге, — подчеркнул Столтенберг.