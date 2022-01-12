Премьер-министр Британии Борис Джонсон будет защищать сегодня свое кресло в парламенте из-за скандала с локдаунной вечеринкой.

Оппозиционные законодатели отправляют Джонсона в отставку, а некоторые члены его Консервативной партии заявили, что он должен уйти с должности из-за, по их словам, нарушений строгих мер, предпринятых его правительством, чтобы предотвратить распространение вируса.

Джонсон, который пришел к власти в 2019 году на обещаниях обеспечить выход Британии из Евросоюза, пока отказывался отвечать, присутствовал ли он на собрании на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года.

— Сейчас его судьба висит на волоске, сказал один из высокопоставленных депутатов от консерваторов, выражаясь на условиях анонимности из-за чувствительности ситуации. Он должен быть честным. Следует извиниться, и это решит проблему. Так больше продолжаться не может, – сказал законодатель.

Премьер отдыхал с 40 сотрудниками в саду на Даунинг-стрит после того, как его частный секретарь Мартин Рейнольдс разослал всем приглашения и призвал “приносить собственную выпивку”.

Спикер Джонсона неоднократно отказывался комментировать детали этого сообщения.

Сегодня Джонсон предстанет перед парламентом, и единственный вопрос, который сейчас интересует депутатов, состоит в том, присутствовал ли он на вечеринке с напитками.

Газеты, в том числе те, что благосклонно относятся к Джонсону, предупреждают: если он не решит проблему, его позиция может пошатнуться.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призывая своих соотечественников получить бустерную прививку от коронавирусной инфекции, сравнил это решение с одной из заповедей Иисуса Христа, которая гласит – возлюбить ближнего своего.