Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия требует от США и НАТО гарантий, которые противоречат принципам европейской архитектуры безопасности.

По его словам, амбиции российских властей — бросить вызов политическому порядку Европы.

— Цель российских властей состоит в том, чтобы бросить вызов политическому порядку и порядку в области безопасности, установленному после холодной войны, — написал Боррель в своем блоге.

Есть три принципа, которые Россия ранее учитывала, а теперь ставит под сомнение. Во-первых, это право каждого государства свободно выбирать, членом какой международной организации, договора или союза ему быть.

— Бросая вызов этому фундаментальному принципу, Москва действует как ревизионистская держава. В глазах России этот запрет будет распространяться не только на страны бывшего Советского Союза, но и на страны-члены ЕС, такие, как Швеция или Финляндия, — пишет Боррель.

Второе и третье — неприменение силы и уважение территориальной целостности всех государств. По словам Жозепа Боррелья, Россия нарушает эти три фундаментальных принципа в Украине, как и ранее в Грузии. И Россия не просто делает заявления, но и сопровождает это усилением военного давления.

Кроме того, Россия хочет изобразить Европейский Союз как неуместный и настаивать на стратегическом разрыве связи между Соединенными Штатами и Европой. Кремль также добивается нашего признания его решающего влияния на Украину и Беларусь, не говоря уже о Средней Азии.

— Короче говоря, воссоздание советского геополитического уклона в Европе и попытка разъединения между Соединенными Штатами и Европой могли бы стать стратегическими целями Москвы, — считает Жозеп Боррель, подчеркивая, что это категорически неприемлемо.

Но это все равно необходимо обсуждать с Москвой, потому что “молчание никогда не помогает”.

Можно обсудить с Россией механизмы безопасности в Европе и способы их улучшения. Первая задача будет состоять в том, чтобы вернуться к общим принципам архитектуры безопасности, вытекающим из Хельсинкской хартии, Парижской хартии, соглашения между НАТО и Россией или Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия.

Во-вторых, создание более эффективного механизма урегулирования кризисов с Россией. При наличии доброй воли можно добиться прогресса в этой области, отмечает Жозеп Боррель.

Также необходимо будет создание постоянных и оперативных механизмов предотвращения конфликтов и мер по укреплению доверия, чтобы поведение всех сторон не было неправильно истолковано, особенно в отношении военных маневров.

Боррель считает, что Евросоюзу нужно воспользоваться возможностью этого кризиса с Россией, чтобы “укрепить наше единство и решимость, защитить наши интересы безопасности и интересы континента в целом”.

Он напомнил, что НАТО и Евросоюз являются ключевыми игроками в сфере безопасности в Европе.

Источник: Европейская служба иностранных дел