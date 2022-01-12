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РФ не имеет права вето: Столтенберг об ультиматуме Кремля не принимать Украину в НАТО

Юлия Соколова редактор ленты
Єнс Столтенберг

Россия не может влиять на процесс евроатлантической интеграции Украины – вступление в НАТО.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генсек Альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-РФ. Таким образом он прокомментировал требования Москвы не принимать Украину в НАТО.

По словам Столтенберга, решение о членстве Украины может принимать только сама Украина и 30 членов Альянса.

– Союзники едины в том, что только Украина и 30 стран-членов НАТО могут принимать решение о готовности Украины к вступлению в Альянс. Россия здесь не может налагать вето, – подчеркнул он.

Столтенберг заверил, что союзники по НАТО готовы поддерживать Украину на пути к членству в Альянсе. Речь идет о модернизации Вооруженных сил Украины, обеспечении стандартов НАТО.

Он также добавил, что каждая страна имеет право выбирать собственный путь в вопросе обеспечения своей безопасности.

– Что касается членства и политики “открытых дверей” НАТО. У всех союзников – единая позиция: каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь. Это закреплено в многочисленных основополагающих документах, являющихся фундаментом европейской безопасности, — сообщил генсек.

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