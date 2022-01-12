Многотысячные учения военнослужащих РФ у границы с Украиной свидетельствуют о том, что Россия движется в противоположную сторону в вопросе деэскалации.

Так во время брифинга отметила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

– Когда мы говорим о деэскалации, то имеем в виду отвод значительного количества войск и вооружения от украинской границы, – объясняет позицию Соединенных Штатов в этом вопросе Виктория Нуланд.

Кроме того, по ее словам, деэскалация со стороны РФ должна предусматривать серьезное погружение в переговорный процесс, прекращение массовой дезинформации и отмену планов по внутренней дестабилизации.

Пока же, говорит Нуланд, Россия стянула 100 тыс. военных к границам Украины, подготовила для Украины варианты внутреннего саботажа и распространяет дезинформацию об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать свои действия.

Напомним, что 11 января Россия начала учения с участием около трех тысяч военнослужащих армии Западного военного округа и 300 единиц техники (в частности, танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2 и стрелкового вооружения).

“Боевую подготовку” развернули на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской областях, граничащих с Украиной, а также в Смоленской области.

Военным поставили задачу освоить новые методы и тактику выполнения огневых задач в обстановке “современного боя”.

В этот же день американское издание The New York Times сообщило, что Россия начала перебрасывать к границам Украины военные вертолеты.

А 8 января это же СМИ обнародовало карту расположения войск, танков и тяжелой артиллерии РФ вдоль границы с Украиной.

Источник: U.S. Department of State

Фото: Минобороны Росии