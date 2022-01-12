Российская Федерация стоит перед серьезным выбором – выбрать путь дипломатии и диалога или искать конфронтации и ждать массовых последствий.

Об этом перед заседанием Совета НАТО – Россия 12 января сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

– Вы знаете, что эта неделя – очень важна. 10 января состоялся диалог по стратегической стабильности США и России. 12 января – заседание Совета НАТО – Россия и 13 января – заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Все это является попыткой дипломатическим путем решить кризис, который Россия создала для Украины, европейской безопасности и глобальной стабильности, – отметила Виктория Нуланд.

Заместитель госсекретаря США отметила, что именно Россия создала этот кризис, стянула 100 тыс. военных к границам Украины, подготовила для Украины варианты внутреннего саботажа и дестабилизации и распространила дезинформацию об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать свои действия.

– В то время, когда Covid-19 свирепствует в России, где вакцинирована только половина населения, Кремль должен оправдываться перед российским народом, pfчем разжигает потенциально очень кровавый и дорогой для их страны конфликт, а не сосредотачивается на здоровье своих граждан и на собственных проблемах. Конфликт сейчас никому не нужен, а тем более России, – убеждена Виктория Нуланд.

Далее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов четко обозначила, какая ситуация сложилась сейчас.

Первое, что подчеркивает она, Украина не является агрессором.

– Именно Россия вторглась в Украину в 2014 году, насильно оккупировала Крым и продолжает вести войну на территории Украины. Украина четко дала понять, что не намерена каким-либо образом угрожать России. Она хочет только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа. И Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, – говорит она.

Во-вторых, настаивает Нуланд, НАТО не представляет угрозы для России, если, конечно, Россия не решит создать угрозу для Североатлантического альянса.

– НАТО является оборонительным союзом, единственной целью которого является защита своих членов. Решение о членстве в НАТО принимают каждая отдельная страна-кандидат и 30 членов НАТО. Никто другой не имеет права голоса или права вето на эти решения. В-третьих, дипломатия – лучший вариант восстановления стабильности и безопасности для Украины, Европы и самой России. И в-четвертых, Соединенные Штаты не будут принимать никаких решений ни о Европе без Европы, ни об Украине без Украины, ни о НАТО без НАТО, – четко отметила представительница Госдепа.

По ее словам, президент США Джо Байден для урегулирования ситуации провел переговоры с 16 европейскими лидерами.

Госсекретарь Энтони Блинкен совершил более двух десятков звонков и встреч с иностранными лидерами и министрами.

Десятки звонков, кроме Виктории Нуланд, сделали также заместитель госсекретаря Венди Шерман и помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Таким образом, утверждает заместитель госсекретаря, если российское правительство решит вторгаться дальше в Украину, Соединенные Штаты готовы к действиям совместно с союзниками и партнерами.

– Мы ответим масштабными экономическими мерами, которые раньше не применяли, и нанесем значительных затрат экономике России и ее финансовой системе, – заверила Виктория Нуланд.

Однако, уточнила она, США все же предпочитают дипломатию.

Напомним, что на 12 января запланировано заседание Совета НАТО – Россия. Участники должны обсудить европейскую безопасность и наращивание войск РФ у границ Украины.