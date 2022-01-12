Именно Россия совершила агрессию против Украины, а потому должна совершить деэскалацию. В то же время, Украина в нынешних условиях имеет право на оборону.

Об этом заявил на пресс-конференции генсек Альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-РФ.

Он сообщил, что союзники по НАТО выразили сегодня серьезную обеспокоенность из-за наращивания российских войск в Украине и у ее границ. Члены НАТО призвали Москву немедленно провести деэскалацию, уважать суверенитет и территориальную целостность своих соседей.

Столтенберг напомнил, что Россия совершила нападение на Украину в 2014 году и продолжает угрожать безопасности нашего государства.

– Украина – суверенное государство. Она имеет право на самооборону. Украина – не угроза для России. У РФ – самая большая территория в Европе. Это мощная ядерная страна, активно инвестирующая в свои силы и средства. Но, кроме того, Россия уже использовала военную силу против Украины раньше. В 2014 году РФ оккупировала часть Украины – Крым и продолжает это незаконно делать. Также происходит контроль за боевиками на Донбассе со стороны РФ. А потому ситуация как раз обратная: именно Россия является агрессором, именно РФ использовала и продолжает использовать силу против Украины. И Россия наращивает свою военную мощь, – подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что сейчас у границ Украины находятся сотни тысяч российских военных, беспилотники, артиллерия. Кроме того, со стороны Москвы раздается угрожающая риторика.

– Этот кризис создала Россия. Поэтому очень важно, чтобы именно она произвела деэскалацию, — добавил генсек НАТО.