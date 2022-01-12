В НАТО готовы проводить переговоры с Россией, однако не согласятся на компромисс по своим ключевым принципам.

Об этом проинформировал сегодня на пресс-конференции генсек Альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-РФ. Таким образом он прокомментировал многочисленные нарушения Россией международного права, включая оккупацию Крыма и Донбасса, военное присутствие на территориях Молдовы и Грузии.

– В НАТО готовы вести диалог с Россией, но мы не пойдем на компромисс по нашим принципам. Мы не пойдем на компромисс по суверенитету и территориальной целостности европейских стран. Мы не пойдем на компромисс по поводу права всех стран выбирать собственные механизмы обеспечения своей безопасности. Кроме того, мы не пойдем на компромисс по поводу права стран НАТО защищать друг друга, — подчеркнул Столтенберг, добавив, что именно эти вопросы обсуждались сегодня с РФ.

Генсек НАТО также отметил, что Россия ввела свои военные силы на территорию Украины, Грузии и Молдовы без приглашения и согласия этих стран.

Поэтому страны-члены НАТО на сегодняшнем заседании призвали Москву вывести свои войска, а также уважать территориальную целостность и суверенитет трех государств – Украины, Молдовы и Грузии.

– Это ключевые принципы соблюдения неприкосновенности границ, обеспечения мира и безопасности в Европе, – добавил Столтенберг.